No dzelmes izcelta luksusa jahta "Bayesian", uz kuras mīklainos apstākļos gāja bojā Lielbritānijas miljardieris un viņa meita

Jāpiemin, ka jahtas izcelšanas process ilga vairākus mēnešus un bija tehniski sarežģīts – viens no nirējiem darbu laikā gāja bojā, kā rezultātā uzcelšanas darbi uz laiku tika pārtraukt.i Pēc tam nirējus nomainīja tālvadības zemūdenes, un tikai nesen tika nogriezts 72 metrus augstais masts, ļaujot ūdens virspusē izcelt jahtas korpusu. Kriminālizmeklētāji cer, ka fiziskie pierādījumi no korpusa beidzot sniegs tik ilgi gaidītās atbildes par notikušo. "Tikai pēc vraka analīzes sapratīsim, kas notika, kur ieplūda ūdens un vai ar to pietika, lai nogremdētu kuģi," uzsvēra prokurors Rafaele Kammarano.