Klīst runas, ka Eiropas Savienībā grasās aizliegt gāzētos dzērienus. Vai tā ir taisnība?

Soctīklos izplatītajā ekrānuzņēmumā it kā no Eiropas Komisijas mājaslapas teikts, ka Brisele aizliegs ogļskābās gāzes izmantošanu bezalkoholiskajos dzērienos, alū un minerālūdenī no 2027. gada. Paziņojumā apgalvots, ka Eiropas Komisija atsakās no CO2 izmantošanas dzērienos, lai samazinātu aptuveni 400 miljonus tonnu ikgadējo izmešu programmas "fit for 55" ("gatavība 55") ietvaros. Pārkāpējiem draud "50 000 eiro sods par litru", teikts tekstā.