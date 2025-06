Par spīti sankcijām “Coca-Cola” joprojām atrodama Krievijas veikalu plauktos. Kāpēc?

Daudzi no šeit pārdotajiem produktiem plauktos ir ievesti caur trešajām valstīm – bez preču zīmju īpašnieku atļaujas. Krievija šo praksi legalizēja drīz pēc iebrukuma Ukrainā, lai apietu sankcijas un pasargātu patērētājus no ārvalstu zīmolu masveida aiziešanas sekām. Tāpēc, neskatoties uz uzņēmumu aiziešanu no Krievijas tirgus, to produkti šeit bieži vien joprojām ir pieejami, piemēram “Coca-Cola”. Tā pārtrauca piegādāt savus produktus Krievijai un darbību tur 2022. gadā.