"Tas ir pilnīgi netaisnīgi!" Eiropas iedzīvotāji apsūdz "Airbnb" daudzu problēmu radīšanā

2024.-2025.gadā dažādās Spānijas pilsētās, no Barselonas līdz Maljorkai, regulāri izceļas protesti pret masveida tūrismu. Tomēr fakts paliek fakts: valsts ekonomika ir stipri atkarīga no tūrisma, tāpēc no tā atteikties nav iespējams.