NATO iegūs jaudīgu rīku Krievijas karaspēka uzraudzībai

Kosmosa novērošana ir viena no galvenajām jomām, kurā NATO lielā mērā paļaujas uz ASV spējām. Citas alianses dalībvalstis cīnās, lai līdzsvarotu savu atkarību no ASV pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps novērsās no Eiropas, lai koncentrētos uz draudiem no Āzijas.