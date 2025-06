VIDEO: Ukraina īstenojusi plašus triecienus pa Krievijas militārajiem lidlaukiem un naftas bāzi

Djagilevo gaisa spēku bāzē atrodas 520 kilometru attālumā no Ukrainas. Tajā novietotas Krievijas eskorta lidmašīnas, kā arī bāze kalpo kā mācību vieta Krievijas gaisa spēkiem. Engelsa bāze atrodas aptuveni 500 kilometrus uz austrumiem no Ukrainas robežas un aptuveni 730 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Maskavas. Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins apstiprināja bezpilota lidaparāta triecienu kādā rūpniecības objektā Engelsā un paziņoja, ka bojāta tika arī dzīvojamā ēka. Cietušo uzbrukumā neesot.