Šīs summas lauvas tiesa - 209 miljardi eiro - nākusi no Eiropas Savienības dalībvalstīm, no tām 17,9 miljardi eiro - no Francijas. Pēc Krievijas aplēsēm, gāzes eksports uz Eiropu 2024. gadā pieaudzis par 20%, bet sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksports sasniedzis rekordaugstus līmeņus. Pašlaik puse NVS eksporta no Krievijas iet uz es, vēsta CREA.