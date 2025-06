VIDEO: kā ukraiņu droni uzbrūk Krievijas stratēģiskās kara aviācijas objektiem, apejot pretgaisa aizsardzību

Krievijas kara lidlauks “Oļeņja” atrodas Murmanskas apgabalā pie Oļeņegorskas. To izmanto kā Krievijas stratēģiskās aviācijas galveno bāzi, regulāri ar raķetēm apšaudot Ukrainas pilsētas. Tā kā bāze atrodas apmēram 1700 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, to ļoti grūti sasniegt ar droniem, ja tos palaiž no Ukrainas. Šajā bāzē Krievija pēdējā laikā koncentrējusi 20 procentus no visiem saviem stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95MS, kas varētu liecināt par krievu gatavošanos jaunam briesmīgam triecienam pa Ukrainu, norāda “unian.net”.