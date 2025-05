ASV Augstākā tiesa dod "zaļo gaismu" Trampa plānam: simtiem tūkstošu imigrantu draud deportācija

Šo tiesnešu skatījumā imigrantiem tagad ir divas neapskaužamas iespējas. No vienas puses, viņi var izvēlēties pamest Savienotās Valstis un tādējādi saskarties ar draudiem savās dzimtajās valstīs, šķirties no ģimenes locekļiem un, iespējams, zaudēt jebkādu iespēju saņemt tiesisko aizsardzību, pamatojoties uz savām prasībām. No otras puses, viņi var palikt Savienotajās Valstīs un riskēt, ka viņus drīzumā var izraidīt.