Amazones cilts iesūdzējusi tiesā mediju par rakstu, kurā viņi it kā attēloti kā porno atkarīgie

Laikraksts "New York Times" norādīja, ka rakstā netika norādīts, ka kāds no cilts locekļiem būtu kļuvis atkarīgs no pornogrāfijas. Prasībā tiek apgalvots, ka citi ziņu avoti sensacionalizēja laikraksta rakstu, tostarp "TMZ" virsrakstu, kurā tika uzsvērta cilts atkarība no porno.