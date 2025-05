Trampa "Zelta kupols" apdraud globālo drošību, uzsver Ķīna. Krievija par plānu izsakās piesardzīgi

Līdz ar to ASV "Zelta kupola" mērķis ir izvietot tehnoloģijas kosmosā, lai orbītā esošie satelīti spētu pamanīt ienaidnieka raķetes tad, kad tās paceļas no zemes, un trāpītu šīm raķetēm jau agrīnā stadijā. Hiperskaņas raķešu palaišanas fāze ilgst trīs līdz piecas minūtes, līdz ar to satelītiem būtu daži simti sekundžu, lai tās pārvertu palaišanas brīdī.