Tramps: es esmu gatavs doties uz Turciju, ja Putins būs tur

Jau ziņots, ka Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs arī trešdien nevarēja sniegt informāciju, kas pārstāvēs Krieviju sarunās ar Ukrainu ceturtdien Stambulā, un sacīja, ka par to nav saņemts norādījums no Putina. "Nē, šajā ziņā nekas nav mainījies. Mēs to darīsim, kad saņemsim attiecīgu norādījumu no prezidenta. Pagaidām šādu norādījumu nav bijis," sacīja Peskovs, atbildot uz žurnālistu jautājumiem.