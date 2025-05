Savukārt viens no pazīstamākajiem Krievijas asiņainā tirāna Josifa Staļina un padomju impērijas slavinātājiem Nikolajs Starikovs Krievijas propagandas ruporam “Russia Today” stāstīja, ka dažās valstīs Krieviju sunī tikai tāpēc, ka par to maksā Brisele, un vietējie “saka tieši to, ko vēlas dzirdēt no viņiem Eiropas ierēdņi”. “Mūsu priekšā ir vistīrākie politiskās konjunktūras pārstāvji, kuriem nav ne sirdsapziņas, ne atmiņas, nekā,” viņš žēlojās un pauda bažas, ka Baltijas valstīs un Ukrainā notiekošais var atkārtoties arī citur.