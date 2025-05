"Rīt nacistu autoritātes, kas organizēja masu slaktiņu Bučā un Mariupolē, runās par Ļeņingradas blokādi. Tā būs cinisma parāde. To nevar savādāk noraksturot. Melu un žults parāde. It kā viņi, sevišķi Putins, būtu savām rokām uzveikuši nacismu, guvuši uzvaru un stājušies pretī Reihstāgam. Paldies, Dievam, Ukraina no tā visa purva ir izrāvusies. Paldies, Dievam, Ukraina nav aizmirsusi, ka pirms 80 gadiem desmtiem cilvēku cīnījās pret nacismu un vairāk nekā astoņi miljoni ukraiņu gāja bojā.