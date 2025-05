Bijušais Ukrainas komandieris par 9.maija triecienu Maskavai: "Viens padzīvojis ķīnietis izdarīs to, ko nespēj Krievijas pretgaisa aizsardzība"

“Tehniski mēs to varam izdarīt. Taču vakar savu dalību parādē apstiprināja Sji Dzjiņpins. Baidos, ka šajā gadījumā viens padzīvojis ķīnietis izdarīs to, ko nespēj izdarīt Krievijas pretgaisa aizsardzība, viņš panāks to, ka mēs neveiksim triecienu pa šo parādi. Ļoti žēl, ja godīgi, ļoti žēl. No militārā viedokļa šī parāde ir pilnīgi likumīgs un trekns konvencionāls mērķis. Tā ir liela pretinieka armijas karavīru koncentrācija. Tas, ka konkrētajā mirklī viņi neveic kaujas uzdevumu, precīzāk, izpilda parādes nodrošināšanas kaujas uzdevumu, nemaina pilnīgi neko. Tās ir aktīvas armijas vienības, kas karo pret mums. Šodien viņi ir parādē, rīt viņus var pārsviest uz fronti... Man bija cerība, ka redzēsim skaistu šovu, kas 9. maiju padarīs par svētkiem arī mums. Bet baidos, ka biedra Sji dalība parādē to pilnībā iznīcina,” sacīja Dikijs.