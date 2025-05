Avoti: Tramps ir ārkārtīgi dusmīgs uz Putinu; kardināli maina attieksmi pret Ukrainu

Pēc gadījuma Baltajā namā situācija šķita kritiska, tomēr pēc derīgo izrakteņu vienošanās parakstīšanas analītiķi runā par izrāvienu un slavē Ukrainas diplomātiju, norādot, ka noslēgtais darījums varētu pastiprināt atbalstu no ASV puses nākotnē. Tā teikts laikraksta "The New York Times" rakstā.