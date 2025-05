Kurš kļūs par katoļu pasaules līderi? Prognozē bukmeikeri

Romas pāvests Francisks, dzimis kā Horhe Mario Bergoljo, tika ievēlēts amatā 2013. gadā, kad viņam bija 76 gadi. Pēdējos mēnešos argentīniešu izcelsmes pāvests saskārās ar nopietnām veselības problēmām – viņam tika diagnosticēta pneimonija abās plaušās. Vēl Pirmajās Lieldienās Francisks teica nelielu uzrunu no Svētā Pētera bazilikas balkona, taču dienu vēlāk sekoja skumjās vēstis. Sestdien, 26. aprīlī Vatikānā notiks pāvesta Franciska bēres. Pirms bēru ceremonijas, no trešdienas līdz piektdienai, vairāk nekā 128 000 cilvēku bija atvadījušies no pāvesta Franciska Svētā Pētera bazilikā. ​