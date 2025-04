Trauksmes cēlējs, kurš atklāja, ka pastāv slepena "citplanētiešu tehnoloģiju" pētniecības programma, baidās no nāvessoda

Viens no šiem dokumentiem bija slepena brīfinga transkripts ar Kongresa locekļiem. Brauns apgalvo, ka izlasītais apstiprināja viņa lielākās bailes – proti, ka šī programma darbojas jau 60 gadus bez Kongresa uzraudzības. Viņš arī atklāja, ka ir lasījis slepenus misiju ziņojumus, no kuriem viens dokumentēja jūras operāciju Klusajā okeānā: tajā milzīgs, melns, trīsstūrveida NLO “iznira” no gaisa virs vairākiem Krievijas kuģiem.