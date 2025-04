Sensacionāls atklājums: Vācijas pierobežā atrasta "velna nauda"

Monētas nāk no dažādiem reģioniem. Šeit ir kalumi no Franku valsts, no anglosakšu un Lejasreinas teritorijām, kā arī eksemplāri, ko izgatavojis Madelinuss, tolaik pazīstams meistars no viduslaiku pilsētas Dorestadas. Tas liecina, ka Hezingena bija daļa no plašiem tirdzniecības un kultūras tīkliem.