Baltais nams noliedz aizsardzības ministra nomaiņu, apgalvojot – ziņojumi ir nepatiesi

Kā ziņots, laikraksts "The New York Times" (NYT), atsaucoties uz avotiem, svētdien ziņoja, ka aizsardzības ministrs Pīts Hegsets esot nosūtījis detalizētu informāciju par triecieniem hutiešu pozīcijām Jemenā uz kādas grupas tērzēšanas istabu ziņojumapmaiņas programmā "Signal", kurā bija viņa sieva, brālis un advokāts. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju Hegsets cita starpā atklājis to lidmašīnu F/A-18 lidojumu grafikus, ar kas veica triecienus hutiešiem. Kā norāda NYT, tie ir tie paši dati, ar kuriem viņš dalījās citā tērzēšanas istabā, kurā nejauši tika iekļauts žurnāla "The Atlantic" galvenais redaktors Džefrijs Goldbergs.