“Esam radīti dzīvei, nevis nāvei!” zīmīgas lietas, ko Pāvests sociālajos tīklos vēstīja pirms nāves

Kristus ir augšāmcēlies, alleluja! Dārgie brāļi un māsas, Priecīgas Lieldienas! Šodien Baznīcā atkal skan “alleluja” dziedājums — tas pāriet no mutes mutē, no sirds uz sirdi, un šis brīdis izraisa prieka asaras Dieva tautā visā pasaulē. No tukšā kapa Jeruzalemē mēs dzirdam negaidītu vēsti: Jēzus, kas bija krustā sists, “šeit nav, viņš ir augšāmcēlies”. Jēzus nav kapā — Viņš ir dzīvs!