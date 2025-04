Vai mazināsies Īlona Maska ietekme uz Donaldu Trampu un pasaules ekonomiku?

Arī Ķīnā, kas ir pasaulē lielākais auto tirgus, "Tesla" pārdošanas apjomi februārī samazinājās par 49%. Tur Maska politiskajai darbībai, visticamāk, nav lielas lomas, bet Ķīnā arvien spēcīgāka kļūst konkurence. Ķīnieši arvien biežāk izvēlās Ķīnas kompāniju ražojumus. Nozīmīgs faktors ir arī pieprasījuma samazināšanās pēc automašīnām kopumā, kas novērojams Ķīnā, norāda "The New York Times". Turklāt daudzi "Tesla" konkurentu piedāvātie auto ir ievērojami lētāki. Runājot par situāciju Ķīnā, elektroauto ražotāja "Arcfox" pārstāve "The New York Times" norādīja, ka "Tesla" un BYD joprojām ir zīmoli, kam ķīnieši uzticas visvairāk, taču jaunāki cilvēki labprāt izvēlas arī jaunus zīmolus. "Turklāt jūs varat iegādāties divas mūsu mašīnas par vienas "Tesla" cenu," viņa piebilda.