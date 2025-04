Žurnālists paredzēja traģēdiju, bet aisbergu ieraudzījušais jūrnieks izdarīja pašnāvību. Nezināmi "Titānika" upuri 112 gadus vēlāk

"Britannik" tika nolaists uz ūdens kara karstumā, un 1916. gadā tas uzsprāga uz mīnas netālu no Grieķijas. Laineris nogrima 57 minūtēs, taču, pateicoties prasmīgai 1066 cilvēku evakuācijai, uz klāja gāja bojā tikai 30 cilvēki. Tas nelīdzinās "Titānika" traģēdijai, kas aprakta okeāna dzelmē naktī no 1912. gada 14. uz 15. aprīli - no 2225 cilvēkiem izdzīvojuši tikai 712.