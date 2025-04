Krievu olimpiskais čempions vēlas "nacistu Ukrainu" pārvērst Hirosimā: "Sen būtu uzmetis viņiem atombumbu!"

Jāpiebilst, ka Hirosima pasaulē kļuvusi par kodolbombardēšanas sinonīmu. 1945. gada 6. un 9. augustā ASV uzspridzināja divas atombumbas virs Japānas pilsētām Hirosimas un Nagasaki, un tie ir vienīgie gadījumi cilvēces vēsturē, kad kara laikā tikuši izmantoti kodolieroči. Toreiz Hirosimā gāja bojā no 90 000 līdz 166 000 cilvēku, no tiem 80 000 līdz 156 000 civiliedzīvotāji, bet Nagasaki — no 60 000 līdz 80 000, kas gandrīz visi bija civiliedzīvotāji. 15. augustā Japāna padevās sabiedrotajiem, kaut gan tobrīd tās armija kontrolēja lielu daļu Austrumāzijas.