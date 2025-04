Kaķu barība, vadi un citas lietas, ko amerikāņi steidz iegādāties, pirms Trampa tarifi ietekmēs importa preču cenas

No citām lietām, ko amerikāņi izvēlas uzkrāt, ir apavi. Kāda nozares pārstāve dalās, ka lielākā daļa apavu tiek importēti no Vjetnamas, un tarifu dēļ to cenas strauji pieaugs. Savukārt lietotājs "DarklyAdonic" iesaka amerikāņiem uzkrāt kabeļus, vadus un adapterus, "jo tie var saplīst, sabojāties un sabojāt arī citu elektroniku." Viņš norāda, ka šādas preces tarifu dēļ kļūs dārgākas, tāpat kā visas nepieciešamās detaļas automobiļu uzturēšanai.