Konteineri un "zirnekļcilvēki": kā Spānijā izjauca kokaīna kontrabandas tīklu

Operācija, kas tika uzsākta pirms gada, atklāja sarežģītu starptautisku tīklu, ko koordinēja "Power Broker" — starpnieks starp Kolumbijas noziedzīgajām grupām un Eiropas līderiem, pazīstamiem kā "High Value Targets" (HVT). Viens no šiem līderiem, kurš bija bēglis četrus gadus, vadīja operācijas no Valensijas piekrastes.