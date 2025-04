Zelenskis pret Trampu: minerālu līgums, meli un nepieredzēts skandāls Ovālajā kabinetā

Laikraksts The New York Post pieņem, ka viena no tikšanās idejām bijusi noteiktu politiķu vēlme stimulēt ieņemt Zeļenski stingru pozīciju attiecībā uz karu un neparakstīt infrastruktūras un derīgo izrakteņu līgumu. Rakstā tāpat apgalvots, ka senators Mērfijs atzinis - Zeļenskis vēl pirms tikšanās ar Trampu Ovālajā kabinetā izlēmis neparakstīt minerālu memorandu, ja tajā nebūs drošības garantiju. To pašu Ukrainas prezidents paudis senatoram Greiemam, kurš viņam atbildējis: “Nedomā to darīt.”

Drīz pēc tikšanās hotelī parādījās Greiema ieraksts platformā X: “Tikko pabeidzu tikšanos ar prezidentu Zeļenski šeit, Vašingtonā. Viņš apstiprināja, ka ukraiņu tauta nevēlēsies viltus miera vienošanos, kur Putins saņem visu, ko vēlas, un kurā nav drošības garantiju Ukrainai.” Tvīts parādījās 11:23 no rīta pēc Vašingtonas laika - tajā brīdī, kad Zeļenskis jau sēdēja Ovālajā kabinetā līdzās Trampam.