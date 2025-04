Stājas spēkā ASV 25% tarifs ārvalstīs būvētām automašīnām

Trešdien Tramps paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā dažiem tuviem ASV tirdzniecības partneriem, un šis solis var izraisīt postošu tirdzniecības karu. Apmēram 50% no ASV pārdotajiem automobiļiem ir ražoti pašu valstī. No importētajiem automobiļiem apmēram puse ir no Meksikas un Kanādas, bet svarīgas automobiļu piegādātājas ASV tirgum ir arī Japāna, Dienvidkoreja un Vācija.