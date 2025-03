"Netaupiet sprāgstvielas, lodes, nažus vai akmeņus!" – "Hamas" līderi aicina atbalstītājus cīnīties pret Trampa plānu Gazas joslā

Dažas dienas pēc stāšanās amatā janvārī Tramps ierosināja Gazas joslas iedzīvotājus izvest no teritorijas bez tiesībām atgriezties, bet vēlāk, šķietami atkāpās no saviem vārdiem, sakot neuzspiež plaši nosodīto plānu, saskaņā ar kuru ASV pārņemtu šo teritoriju un to pārveidotu.