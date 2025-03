Donalda Trampa vadībā iznīcina vēsturi un zināšanas

“Apdraudēts ir viss,” intervijā “The New Yorker” saka Sebastians Majstorovičs, kurš pārvalda “Data Rescue Project” izsekošanas rīku. Digitālais vēsturnieks no Ķelnes strādāja ar Ukrainas kultūras mantojuma glābšanas projektu “Saving Ukrainian Cultural Heritage Online”. “Mans tēvs ir no Bosnijas, un tas ir veidojis manu skatījumu uz to, kas var neatgriezeniski pazust,” viņš piemin gandrīz divu miljonu grāmatu iznīcināšanu, kad 1992. gadā serbi sagrāva Sarajevas Nacionālo bibliotēku.