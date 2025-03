Zelenskis: ASV militārā palīdzība nav aizdevums, un Ukraina to kā tādu nepieņems

Zelenskis raksturoja jaunāko vienošanās versiju kā "pilnīgi atšķirīgu no iepriekšējās" un atzīmēja, ka tajā tagad ir ieļauti punkti, kurus Ukraina jau bija noraidījusi agrāk notikušās sarunās. Laikraksti "The New York Times" un "Financial Times" un aģentūra "Bloomberg" ziņoja, ka Vašingtona ir palielinājusi savas finansiālās prasības Kijivai. Ir ziņots, ka jaunais vienošanās projekts arī paplašina ASV kontroli pār Ukrainas dabas resursiem, ieskaitot minerālus, naftu, gāzi un kritisko infrastruktūru.