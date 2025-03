Demonstrācijas nerimst. Vai Turcija tuvojas pārmaiņu laikiem?

Taču to nav tik viegli izdarīt. Konstitūcijas grozīšanai nepieciešamas vismaz 360 no 600 parlamenta deputātu balsīm. Turklāt šie grozījumi pēc tam vēl jāapstiprina referendumā. Lai izvairītos no referenduma, parlamentā nepieciešams vismaz 400 deputātu liels vairākums. Taču valdošajai koalīcijai šobrīd parlamentā ir tikai 319 balsis - AKP ir 272 deputāti, bet tās koalīcijas partneriem - galēji nacionālistiskajai Nacionālās kustības partijai (MHP) - 47 deputāti.