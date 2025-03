"Oktobrī mums piedzima dēls, bet tagad jādzīvo neziņā," sieva identificējusi savu vīru kā vienu no četriem Lietuvā pazudušajiem ASV karavīriem

Šausmīgā ziņa viņu sasniedza otrdien - tika ziņots, ka viņas vīrs ir pazudis. Sieviete pastāstīja, ko viņa zina par notikušo. Viņa apgalvo, ka karavīri nepiedalījās misijā, bet devās glābt citu iestrēgušu militāro tehniku. "Viņš man teica, ka dodas uz glābšanas misiju, un viņi to dara regulāri, jo viņš strādāja tieši ar "M88", kas būtībā ir kā militārais evakuators. [...] Viņš man uzrakstīja ziņu ap plkst. 7.14, ka viņi jau gandrīz sasnieguši cilvēkus, un pēc tam iestājās klusums," žurnālistiem pastāstīja sieviete. Kad viņa nesagaidīja vīra ziņu, viņa saprata, ka kaut kas nav kārtībā: "Neskatoties uz to, kas notika, viņš vienmēr man uzrakstīja ziņu "labrīt". Tad sākās baumas, ka karavīri ir pazuduši. "Šobrīd viņi joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Viņi atrada mašīnu, bet pagaidām nevar to izvilkt. [...]"