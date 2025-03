Karalis Čārlzs vēža ārstēšanas blakņu dēļ nogādāts slimnīcā

"Viņa majestātei ceturtdienas pēcpusdienā bija jāsaņem akreditācijas raksti no trīs dažādu valstu vēstniekiem. Piektdien viņam Birmingemā bija jāuzņemas četras publiskas personas, un viņš jūtas ļoti vīlies, ka šie pienākumi ir jāatceļ," paziņojis pils pārstāvis. "Viņš ļoti cer, ka varēs ieplānotos darbus pārlikt, un dziļi atvainojas visiem tiem, kuri bija tik smagi strādājuši, lai plānotās vizītes būtu iespējamas."



Pils atteicās sniegt jebkādu informāciju par karaļa piedzīvotajām vēža ārstēšanas blakusparādībām, taču kāds pilij pietuvināts avots vietējiem medijiem īslaicīgo hospitalizāciu raksturoja kā "nelielu negludumu ārstēšanas procesā". Karaļa atveseļošanās turpinās, un pēc iznākšanas no slimnīcas viņš bija labā formā un turpināja veikt savus pienākumus no ofisa, sacīja avots.