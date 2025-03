"X" bloķē Turcijas opozīcijas aktīvistu kontus...

Lielākā daļa no bloķētajiem kontiem bija "ar universitātēm saistītu aktīvistu konti, kas būtībā dalījās ar informāciju par protestiem un vietām, kur studentiem doties", izdevumam "Politico" sacīja ASV domnīcas "Vilsona centrs" analītiķis Jusufs Džans. Dažiem no šiem kontiem bija vairāki desmiti tūkstoši sekotāju.

Daļai šo kontu piekļuve bloķēta tikai no Turcijas, bet ne no citām pasaules valstīm.