Eiropas valstis gatavo plānu ASV nomaiņai NATO...

"Izmaksu palielināšana ir vienīgais ceļš, kas mums ir: sloga sadalījums un atbrīvošanās no atkarības no ASV," intervijā "Financial Times" sacīja viens no Eiropas ierēdņiem. "Mēs sākam šīs sarunas, taču uzdevums ir tik vērienīgs, ka tā apjoms daudziem šķiet neizmērojams."