Kāpēc Putins joprojām ir dzīvs? Atentāti, ēdiena izvēle un "lai būtu mājīgi" - atklāta jauna informācija par Krievijas vadoņa ikdienu

Putina miesassargi attiecas uz prezidenta drošības dienestu (SBP), kas ir "faktiski patstāvīga" Federālā apsardzes dienesta (FSO) vienība. SBP darbinieki gandrīz nekad nesniedz intervijas, tomēr "Dosjē" kļuvis zināms par 2021. gadā uzņemtās un dienesta 30 gadu jubilejai veltītās filmas "Mūsu dienests" eksistenci. Kā apgalvo žurnālisti, droši vien šī filma bija domāta, lai rādītu ierobežotam ar FSO saistītu personu lokam, jo atklātā pieejā filmas nav un televīzijā to nerādīja. Žurnālisti saņēma interviju atšifrējumus no filmas, kā arī izpētīja fotogrāfijas un datus no dažādām bāzēm.