Zelenskis skaidro, kāpēc Ukraina piekritusi 30 dienu pamieram

"Es to uzsvēru vairākkārt, neviens no mums netic krieviem, mēs to jau esam pieredzējuši, bet mēs negribam spēlēties ar naratīviem, ka mēs nevēlamies kara beigas," sacīja Zelenskis. Viņš piebilda, ka ir ļoti nopietni noskaņots un vēlas beigt karu, kā arī vēlas, lai ASV prezidents un Eiropa to redzētu un kopīgi pieprasītu Krievijas kara izbeigšanu.