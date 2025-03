Pasaulē mazākā salu valsts pārdod pilsonību, lai cīnītos ar klimata pārmaiņu sekām

Valdība apgalvo, ka tiks stingri pārbaudīts, kam tiks piešķirtas pases, un no pilsonības iegūšanas tiks izslēgtas personas no valstīm, kuras ANO atzinusi par augsta riska valstīm, tostarp no Krievijas un Ziemeļkorejas. Partnerattiecības ar starptautiskām organizācijām, tostarp Pasaules Banku, nodrošinās “ekspertīzi un uzraudzību”, teica prezidents Adeangs.