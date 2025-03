"Tiek atjaunots mūsu militārais spēks. Mēs esam gatavi karam," pauž ASV aizsardzības ministrs

Otrdien stājās spēkā ASV muitas tarifi 25% apmērā importam no Kanādas un Meksikas, kā arī 20% apmērā importam no Ķīnas. Reaģējot uz tarifiem arī Ķīnas Finanšu ministrija otrdien paziņoja, ka piemēros papildus tarifus 10-15% apmērā virknei lauksaimniecību produktu importam no ASV. Tāpat Ķīna nosodīja šādu ASV "vienpusējo tarifu noteikšanas praksi".