Trampa padomnieks iesaka pārskatīt Kanādas robežas, pastiprinot uzbrukumus tās suverenitātei

Tramps ceturtdien paziņoja, ka 25% muitas tarifi importam no Kanādas nākamnedēļ. Par šo tarifu noteikšanu Tramps paziņoja februāra sākumā, taču atlika to ieviešanu. Zemāka likme - 10% - būs enerģijas importam no Kanādas. Mēnesi ilgā pauze beigsies otrdien, 4.martā. Pēc žurnālistu jautājumiem par to, vai viņš plāno nākamnedēļ piemērot tarifus, Tramps ceturtdien sociālajos medijos ierakstīja, ka līdz brīdim, kad tiks pārtraukta vai būtiski ierobežota narkotikas fentanila kontrabanda uz ASV, muitas nodevas Kanādai tiks piemērotas, kā plānots. Līdzīgus pasākumus viņš noteica arī pret Meksiku.