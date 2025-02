Mišela Trahtenberga gadu cīnījās ar nopietnām veselības problēmām

Trahtenberga uzsāka savu karjeru reklāmās agrā bērnu vecumā, bet jau 9 gadu vecumā, ieguva lomas kompānijas "Nickelodeon" seriālā "The Adventures of Pete & Pete" un ziepju operā "All My Children". 1996. gadā viņa kļuva pazīstama ar savu lomu filmā "Harriet the Spy", bet pasaules slavu iemantoja ar seriālu "Bafija pret vampīriem", kurā attēloja galvenās varones Bafijas mazo māsu Davnu. No 2008. līdz 2012. gadam Trahtenberga attlēloja Džordžinas Spārksas lomu seriālā "Intrigante".