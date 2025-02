Aprit trīs gadi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā

Tajā pašā laikā Ukrainai bīstams var izrādīties finansiālais spiediens no jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa puses. Jaunā Savienoto Valstu administrācija turpmāko militāro palīdzību Kijivai gatava sniegt vien aizdevuma formā un ierosinājusi ukraiņiem par to norēķināties ar saviem dabīgo izrakteņu resursiem. No otras puses Vašingtona ļāvusi noprast, ka neliegs eiropiešiem iegādāties bruņojumu priekš Ukrainas no saviem krājumiem. Ukrainu varētu ietekmēt arī Trampa lēmums faktiski apturēt USAID darbību.