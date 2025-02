Aviokompānija "Ryanair" masveidā atsaka iekāpšanu reisos Krievijas pilsoņiem, kuri lido uz Tallinu

Turklāt ieceļot Igaunijā no Eiropas Savienības valstīm joprojām ir likumīgi jebkuram Krievijas iedzīvotājam neatkarīgi no vīzas veida vai vizītes mērķa. Daudzi Krievijas tūristi pēdējos divos gados izmanto Igauniju kā tranzītvalsti, lai atgrieztos Krievija no ceļojumiem uz populārām tūrisma valstīm, piemēram, Itāliju, Spāniju vai Franciju: aizlidot no turienes līdz Tallinai un pēc tam ar autobusu aizbraukt līdz Sanktpēterburgai ir ievērojami lētāk un bieži vien ērtāk nekā, piemēram, atgriezties Krievijā ar lidmašīnu ar pārsēšanos Stambulā.