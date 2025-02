Vācija krasas izvēles priekšā: Bundestāga vēlēšanas var kļūt izšķirošas

Lai gan Šolcs apgalvo, ka Merca plāns satur centienus "apbedīt Eiropu", arī SPD jūtas spiesti solīt stingrāku robežkontroli un atraidīto patvēruma meklētāju izraidīšanu. Tomēr sociāldemokrāti apgalvo, ka darīšot to "humānāk un konsekventāk". Arī zaļie pieturas pie līdzīgas nostājas. No vienas puses, viņi sola aizstāvēt tiesības uz patvērumu, bet no otras, iebilst pret izraidīšanu uz kara vai krīzes zonām. Zaļie iestājas arī pret patvēruma pieprasītāju izvietošanu ārpus ES, kamēr tiek izskatīti to patvēruma pieprasījumi.