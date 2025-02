Medijs: ASV piedāvājušas Ukrainai "uzlabotu" līgumu par tās kritiski svarīgo minerālu iegūšanu

Kamēr Tramps norādījis, ka vēlas no Ukrainas kritiski svarīgo minerālu veidā "iekasēt" vismaz 500 miljardus dolāru, Ukrainas patiesās minerālu rezerves nav zināmas. Piemēram, medijs "The Financial Times" norāda, ka Ukrainas kritiski svarīgo minerālu vērtība lēšama 11 triljonu dolāru vērtībā.