Eiropa apsver iespēju Ukrainai automātiski piešķirt dalību NATO, ja Krievija pārkāps pamiera vienošanos

Saskaņā ar medija "The Guardian" pausto, Ukrainas dalība NATO būs viens no galvenajiem konferencē apspriežamajiem jautājumiem. Tiek apsvērta iespēja, ka Ukrainai tiktu garantēta automātiska pievienošanās NATO gadījumā, ja Krievija pārkāptu pamiera nosacījumus. Arī ASV ir paziņojušas, ka jebkuram [Krievijas] pārkāpumam jāseko graujošām sekām, vēsta " The Guardian". Kad pēc 2014. gada Krimas aneksija Krievija un Ukaina parakstīja Minskas protokolu, tas neatturēja Krieviju no turpmākas agresijas un iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, tādēļ Eiropas līderi šoreiz vēlas noteikt skaidrus mehānismus drošības garantijām.