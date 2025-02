Bērnu asaras flakonā: elitārās parfimērijas tumšie noslēpumi - cik patiesībā maksā populārāko brendu smaržas

Tas ir simtiem smaržu sastāvā no dažādiem zīmoliem, piemēram, "Chanel", "Giorgio Armani", "Lancome", "Louis Vuitton", un citiem. "BBC Eye" izmeklēšanas nodaļa devusies uz jasmīnu tirdzniecības pašu sirdi Ēģiptē, lai izgaismotu parfimērijas industrijas tumšos noslēpumus. Bērni, no kuriem daži ir tikai piecus gadus veci, naktīs strādā bīstamos apstākļos, bet ģimenes pelna tikai dolāru dienā, kamēr biznesa milži gūst kolosālus ienākumus. Kas tad ir īstie industrijas saimnieki? To savā pētījumā centās noskaidrot BBC žurnālisti.