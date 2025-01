Putins lišķē Trampam: varbūt es neiebruktu Ukrainā, ja Trampam 2020. gadā nenozagtu uzvaru

"Visticamāk, patiešām, mums būtu labāk tikties. Balstoties uz šī brīža realitātēm, mierīgi parunāt par visiem virzieniem, kas izraisa ASV un Krievijas interesi. Mēs esam gatavi,” paziņoja Putins, piebilstot ka tikšanās iespēja ir atkarīga no ASV lēmumiem. Putins turpināja stāstīt, ka Krievija nekad nav atteikusies no kontaktiem ar ASV, taču to bija atteikusies darīt Baidena administrācija.