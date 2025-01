ES ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis: ASV un Eiropas Savienības "tarifu karos" cietīs abas puses

"Ja notiks ekonomiskā fragmentācija, tā negatīvi ietekmēs arī Latviju. Ar to ir jārēķinās. Neskatoties uz to, ka Latvijas eksporta apjomi uz ASV nav tik lieli, netieša ietekme tāpat varētu būt. ES ar ASV ir daudz saskarsmes un sadarbības punktu. Cerams, ka izdosies izvairīties no negatīvākajiem scenārijiem," sacīja Dombrovskis.